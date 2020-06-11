Yarın gürültülü sağanak yağmur İstanbul'da!
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Yarın gürültülü sağanak yağmur İstanbul'da!

İBB AKOM'un Cuma (yarın) gününden itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yarın gürültülü sağanak yağmur İstanbul'da!
11.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:35

İBB AKOM'un paylaştığı verilere göre; önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların Cuma (yarın) gününden itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLAR BATI İLÇELERİNDEN TÜM İSTANBUL'A YAYILACAK

Bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki beş gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Güncel Manşet

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