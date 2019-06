Yarım kalan inşaatlar, toplumsal güvenliği tehdit ediyor

İNŞAAT Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, ekonomik ve hukuksal sebeplerle yarım kalan inşaatların hem can güvenliğini hem de toplumsal güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

İMO Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Albayrak, müteahhitlerin yapımına başladığı ancak ekonomik ya da hukuksal sebeplerle yarım kalan inşaatlar hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, bu yapıların toplumsal güvenliği ve can güvenliğini tehdit ettiğini ve oluşturdukları görüntü kirliliğiyle kent estetiğine zarar verdiğini söyledi. İnşaat sektöründe sıklıkla bu durumla karşılaşıldığını belirten Albayrak çözümün mülk sahipleri ve belediyeler tarafından üretilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bu tarz yapıların içerisinde neler olup bittiğinin tespit edilemediğini söyleyen Albayrak, "Elbette planlı yapılaşmış bölgelerde bir kent estetiği var. Bu yarım kalan inşaatların bu bölgelerde kent estetiğine olumsuz etkileri vardır. Biz kaçak inşaatların hiçbir şekilde yapılmaması ve inşaatların yarım bırakılmaması taraftarıyız çünkü bunların birçok açıdan mahsurları vardır. Bunların başında da görüntü kirliliği gelir. Ayrıca bu inşaatlarda güvenlik tedbirleri alınmadıysa asayişi de tehdit eder. İçerisinde neler olup bittiği takip edilemiyor. Bu yapıların toplum güvenliği açısından da çok büyük mahsurları vardır. Öte yandan can güvenliği açısından da bu binalara girip çıkanlar ya da yakınlarda duranlar için bir tehlike söz konusudur" dedi.

'İLK SORUMLU MÜLK SAHİBİ'

İnşaatların yarım kalması durumunda ilk sorumluluğun bina sahibi şahısta olduğunu belirten Albayrak, "Sahiplerinin gerekli önlemleri alma zorunluluğu vardır. İnşaat aşamasında kalan binalarda da çevre ve iş güvenliği yönetmeliklerini uygulamak zorundadırlar. Ekonomik sebeplerden yarım kalan inşaatları sahipleri kendi hallerine bırakıyorlar. Güvenlik önlemleri de almıyorlar. Çevremizde bu şekilde iflas edip oraya bekçi tutacak ekonomik gücü olmayan kişiler de var. Ekonomik anlamda tükenmiş birisinin inşaatı devam ettirmesi çok zordur. Bu, ülkemizdeki inşaat sektörünün durumuyla da ilgilidir. Mahallelerinde böyle yarım kalan inşaatlar olup sorunlar yaşayan vatandaşların belediyeye müracaat etmeleri gerekmektedir. Belediyenin ya inşaatı yıkması ya da sahiplerini bulup tamamlatması gerekir. Ayrıca konu mahkemeye taşınırsa da mahkeme, yapının yıkımına karar verebilir" diye konuştu.

'YAPI 5 YILDA TAMAMLANMALI'

İnşaatı tamamlama süresinin ilgili yönetmeliğe göre 5 yıl olduğunu belirten Mehmet Albayrak, "Ruhsatlı yapıların inşaatı tamamlamak için süreleri 5 yıldır. 5 yıl içinde tamamlanıp kullanım izni alınması gerekir. Aksi bir durumla karşılaşıldığında gerekli başvuruları yapıp denetimlerden geçtikten sonra ruhsat sürelerini uzatabilir ya da yeniden ruhsat alabilirler. Ancak uzun süre yarım kalan inşaatların yapımına devam edilmesinde dayanıklılıkla ilgili sorunlar baş gösterebilir. Ülkemizde deprem yönetmeliği sık sık güncellenmektedir. Eski bir yönetmeliğe göre başlanılıp yarım kalmış inşaata devam edilebilmesi için yeni yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmek gerekir" diye konuştu.



Kaynak: DHA

- Bursa