Yarım Kalan Aşklar dizisi ne zaman? Yarım Kalan Aşklar konusu nedir? Yarım Kalan Aşklar oyuncuları kimler? Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde yer aldığı Yarım Kalan Aşklar dizisi Blu TV'de yayımlanmak için gün sayıyor. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Yarım Kalan Aşklar dizisi ne zaman başlıyor?

Suskunlar, Karışık Pizza, İkimizin Yerine gibi yapımları yöneten Umur Turagay Yarım Kalan Aşklar dizisinin yönetmen koltuğunda oturuyor. Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in başrolde yer aldığı ve sıradışı hikaye ile ekrana gelmeye hazırlanan Yarım Kalan Aşklar oyuncuları kim?

YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU NEDİR?

Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan'ın hikayesini anlatan dizinin setinden ilk kareler yayınlandı. Kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen dizi yakında sadece BluTV'de.

YARIM KALAN AŞKLER DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi önemli isimlerin bulunduğu dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay otururken, senaristliğini Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur üstleniyor.

'Yarım Kalan Aşklar', farklı hikayesi, aşk, gizem ve aksiyon dolu sahneleriyle yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın sınavını anlatmaya hazırlanıyor.

YARIM KALAN AŞKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

'Yarım Kalan Aşklar' 10 Eylül'de Blu Tv'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Yayın tarihine gün sayan dizinin yepyeni tanıtımıyla birlikte afişi de yayınlandı.