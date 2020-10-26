Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü

26.10.2020 10:35 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:36

Gaziantep'te yarı çıplak halde 5. kattan park halindeki bir aracın üzerine düşen 20 yaşındaki gencin düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehitkamil ilçesi Gazikent Mahallesi Amaç Sitesinde yaşayan M.C.K., dün sabah oturduğu apartmanın 5. katından park halindeki aracın üstüne düştü. Olayın ardından M.C.K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DÜŞÜŞ ANI KAMERADA

M.C.K'nın düştüğü o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Yaşanan olayın ardından polisin araştırması devam ederken, vücudunun birçok yerinde kırık olan M.C.K. yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyor.

Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü
Yarı çıplak haldeki genç 5. kattan böyle düştü
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
5. kattan atlayarak intihar etti
5. kattan atlayarak intihar etti
Haber Yorumları (4)
DOLARLA MAAŞ ALMAYAN ADAM: Daha 20 yasında, Allah yardımcısı olsun. Yaradan Evlatlarımızı korusun.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADAM: Arabanın hasarını kim ödeyecek bence önemli soru bu
Cevap Yaz 10 4 Yayından Kaldır
BİLİNCİ AÇIK: Aynen kardeşim zavallı araç sahibi kimden istesin parasını
1 1 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Mustafa Akıncı Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Burak Özçivit
Spor Falcao Yücel İldiz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Çocuk İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 11:42:32. #1.14#
title