Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler

Sosyal medya fenomen olmak için mesleklerini kötüye kullananlara bir yenisi daha eklendi. Süt banyosu yapan sütçü, dönerle dans eden dönerci ve salçaları ayakla çiğneyen salçacıdan sonra bu sefer de yarı çıplak baklavacı gündem oldu.

HİJYEN ÖNLEMLERİ SIFIR

Adıyaman'da bir baklavacı, işçilerden biri tezgah başında tütün sardı. İşçide maske, eldiven, bone yoktu. İşçilerden biri tişörtünü çıkardı, bir başkası da o anları kaydetti.

BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

Çıplak baklavacı, yufkaları tepsiye sermeden önceden ağzına götürdü. Müşterilerin sağlığının hiçe sayıldığı anlar sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar, görüntülere büyük tepki gösterdi.

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Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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