Yargıtay ve Danıştay başkanları değişiyor Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün yaş haddinden emekliye ayrılmaları nedeniyle Yargıtay ve Danıştay'da başkanlık seçimi yapılacak.

Yüksek yargıda seçim süreci başladı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör 20 Mart'ta yaş haddinden emekli oldu.

Danıştay Genel Kurulu'nda yeni başkanı belirlemek için çarşamba günü seçim yapılması kararı alındı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle seçim tarihinin ertelenebileceği de ifade ediliyor.

Danıştay Genel Kurul'da üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim Danıştay'ın yeni başkanı olacak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Danıştay kulislerinde çok sayıda isim telaffuz ediliyor. Ancak şu ana kadar resmi bir adaylık başvurusu yapılmadı.

Cirit bugün emekli oluyor

Yargıtay'da da seçim heyecanı yaşanacak. Yargıtay üyeleri başkanlık seçimi için sandık başına gidecek.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit bugün itibariyle emekli oluyor. Cirit'in yerine gelecek ismi belirlemek için herhangi bir erteleme kararı alınmazsa yarın seçim yapılacak.

Yargıtay'da 6 isim aday

Başkanlık için 6 isim resmen aday oldu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, 10. Ceza Dairesi Başkanı Hüsnü Uğurlu, 17. Hukuk Dairesi Başkanı Şahabettin Sertkaya, 19. Hukuk Dairesi Üyesi Abdullah Yaman, 4. Hukuk Dairesi Başkanı Sadık Demircioğlu, 19. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Bülent Selçuk Yargıtay Başkanlığı için yarışacak.