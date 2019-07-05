Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen...

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen...

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen...

Yargıtay, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında Mehmet Altan, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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