Yargıtay Başkanı Akarca: "(Yargıtay üyelerinin görev süresi) 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır"
AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel
Yargıtay 2021 yılı değerlendirme toplantısı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve toplantıya katılanlar Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması Yargıtay Binası ve kurum flaması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İncek'teki Yargıtay Başkanlığı binasında 2021 yılı değerlendirme...
Yargıtay 2021 yılı değerlendirme toplantısı
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve toplantıya katılanlar
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması
Yargıtay Binası ve kurum flaması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İncek'teki Yargıtay Başkanlığı binasında 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. (2)