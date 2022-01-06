Yargıtay Başkanı Akarca: "(Yargıtay üyelerinin görev süresi) 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır" - Haberler
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Yargıtay Başkanı Akarca: "(Yargıtay üyelerinin görev süresi) 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır"

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Yargıtay 2021 yılı değerlendirme toplantısı Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve toplantıya katılanlar Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması Yargıtay Binası ve kurum flaması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İncek'teki Yargıtay Başkanlığı binasında 2021 yılı değerlendirme...

Yargıtay 2021 yılı değerlendirme toplantısı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve toplantıya katılanlar

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın konuşması

Yargıtay Binası ve kurum flaması ANKARA - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, İncek'teki Yargıtay Başkanlığı binasında 2021 yılı değerlendirme toplantısı düzenledi. (2)

Yargıtay Başkanı Akarca: (Yargıtay üyelerinin görev süresi) 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır

Yargıtay Başkanı Akarca: (Yargıtay üyelerinin görev süresi) 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır

Yargıtay Başkanı Akarca: (Yargıtay üyelerinin görev süresi) 12 yıllık görev süresi sınırı kaldırılmalıdır

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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