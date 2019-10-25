Yargıtay, AA'nın haberlerini "eser" kabul etmedi: Abone olmadan haber kullananlara hapis cezası verilmeyecek

25.10.2019 12:16

Yargıtay, Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberleri "eser" kabul etmedi. Gazetelerin, televizyonların ve internet sitelerinin belli bir ücret ödeyerek abone oldukları haber ajanslarının geçtiği haberleri abone olmadan kullanmak suç sayılmadı.

Bu ilginç ve emsal karar Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nden çıktı. Üç değişik tarihte Anadolu Ajansı'nın geçtiği ve abonelerinin kullandığı haberler, noktasını ve virgülünü daha değiştirmeden kullanan bir internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre; Amasya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, abone olmadan ajansın haberlerini kullanan sitenin "Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçu"nu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması istendi.

YARGITAY, YEREL MAHKEME'NİN KARARINI BOZU

Mahkeme mahkumiyet hükmü kurdu. Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise kararı bozdu. Emsal sayılacak bir karara imza atan Daire, beraat kararı verilmesine hükmetti. Mahkeme de karara uydu.

Daire, verdiği emsal kararda şu gerekçelere yer verdi: "Gündelik haberlerden ibaret ajans yayınının 5846 sayılı Kanun'da tanımı yapılan 'eser' mahiyetin de taşımaması, bilakis 5846 sayılı Kanun'un 36. Maddesinde yazılı 'gazete Münderecatı' mahiyetinde bulunması nedenleriyle 71/3. madde kapsamında yazılı 'gazete münderecatı' mahiyetinde bulunması nedenleriyle 71/3. madde kapsamında eser sahibinin mali veya manevi haklarına tecavüz suçunu da oluşturmayacağı, sonuç olarak sanığın eyleminin özel hukuk (tazminat) koruması içinde olup olmadığının ise özel hukuk mahkemelerince takdir edileceği değerlendirilmiştir"

TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR, HAPİS CEZASI VERİLEMEZ

Ajans haberlerini "gazete münderecatı" olarak kabul ettiğini belirten Yargıtay, içeriği itibariyle de günlük haberler kapsamında olduğuna hükmetti. Bu nedenle ajansların geçtiği abone olmadan kullananlara tazminat davası açılabilecekken, ceza verilemeyeceğine karar vermiş oldu.

Verdiği kararda ajans haberlerinin "eser" kabul edilemeyeceğinin altını çizen Yargıtay 19. Ceza Dairesi, şu görüşler dile getirildi: "Anayasamız ve uluslararası sözleşmeler ile hem halkın haber alma hakkını hem de demokratik topluma ulaşma amacını güvence altına alan nitelikler bulunmaktadır. Diğer taraftan bireyin manevi varlığının gelişmesi, eserlere erişmesi ve böylelikle bilgi toplumuna ulaşılması amacını gerçekleştirmeyi de gözeten 5846 sayılı Kanun, basın faaliyetine özel bir önem vererek 36 ve 37. maddelerinde gazete münderecatı ve haber içeriklerinin serbestçe iktibas edilebileceği ilkesini benimsemiştir"

Bu kararın ardından, abone olmadan günlük ajans haberlerini kullanan internet siteleri herhangi bir cezaya çarptırılmayacak. Ancak, bu kural tazminat davaları için geçerli olmayacak. Bu konuda açılacak olan tazminat davalarını da verilen karar etkilemeyecek.