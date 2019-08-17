Yargıda "Külliye'ye davet" ayrışması: 17 baro yok, Barolar Birliği var
17 baro Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak adli yıl törenine katılmama kararı alırken, Türkiye Barolar Birliği törene katılacağını ve Metin Feyzioğlu'nun konuşma yapacağını açıkladı.
İzmir, İstanbul, Ankara Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay ve Düzce baroları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti kabul etmedi.Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaptığı açıklamada törene katılacağını ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmaya yapacağını duyurdu.