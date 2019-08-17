Yargıda "Külliye'ye davet" ayrışması: 17 baro yok, Barolar Birliği var

17.08.2019 14:54

İzmir, İstanbul, Ankara Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay ve Düzce baroları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti kabul etmedi.Türkiye Barolar Birliği (TBB) yaptığı açıklamada törene katılacağını ve TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmaya yapacağını duyurdu.