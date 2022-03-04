Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yargı yeni bölümde ne olacak? Yargı 23. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Yargı yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yargı dizisinin 23. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Yargı konusu nedir? Yargı 23. Fragmanı nasıl izlenir! Yargı oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YARGI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz ve Ceylin bir yandan Ceylin'in aklanma yolculuğunu sürdürürken öte yandan da savaş baltalarını iyice ortaya seren Yekta ile karşı karşıyadır. Her adımlarında onlardan daha önce oralarda olan amansız bir düşmanları vardır artık…

Pars, şimdiye kadar inandığı ve yardım ettiği Ilgaz ve Ceylin'in, genişleyen dava kapsamında kendi yakınlarına da sıçramasıyla iyice köşeye sıkışır. Pars bu noktada ortaya çıkan yeni deliller ve gelen itirafla sarsılacak, kendi adalet terazisini dengelemekte zorlanacaktır.

Gitgide kendilerini hiç tanımadıkları bir ağda bulan gençleri içinden çıkamayacakları, tırmanmaya çalıştıkça daha sert ve zor zamanlar beklemektedir. Bu kuyuda kendi başlarına çırpınışları bu kez yeterli olmayacak gibi gözükmektedir.

Adalet arayışında birlikteyken güçlü ve yenilmez olan Ilgaz ile Ceylin ikilisini büyük duruşma günü beklemektedir. Duruşmanın safları iyiden iyiye belli olurken, ortaya yeni çıkacak deliller her iki tarafı da şoke edecek.



YARGI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yargı 23. Bölüm Fragmanı yayında! Engin'in gönderdiği video ortalığı karıştırıyor!

Ceylin, Engin'in videosunu izledikten sonra büyük şok yaşar. Bu durumu Ilgaz'dan saklamak istese de, sonunda açığa çıkar. Ilgaz, Eren ile birlikte videoyu izler. Bu olayın sonu nereye varacak bir bilinmez olunca, Ceylin ne yapacağını kara kara düşünür.

Yekta, oğlu Engin Tilmen'i öldürme suçundan göz altına alınır. Pars, onun tutuklu yargılanması için büyük mücadele verir, fakat, karşısında oyunu dürüst oynamayan birisi vardır.

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