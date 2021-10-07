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Yargı dizisi uyarlama mı? Yargı dizisi hangi diziden uyarlama? Yargı dizisi konusu!

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Yargı dizisi uyarlama mı? Yargı dizisi hangi diziden uyarlama? Yargı dizisi konusu!

Sosyal medyanın gündeminde olan yeni televizyon dizileri arasında yer alan Yargı dizisi hakkında Yargı dizisi uyarlama mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Pazartesi günleri Kanal D ekranlarına gelecek olan Yargı'nın yönetmenliğini ise Ali Bilgin üsteleniyor. İlgi çekici konusuyla dikkat çeken Yargı dizisinin senaryosu ise Selma Ergenekon'a ait. Yargı dizisi konusu ne? Yargı dizisi oyuncuları kim?

Yargı dizisi uyarlama mı? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni sezonun merakla beklenen dizilerinde olan Yargı, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak. Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı ve popüler isimlerin yer aldığı Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. İşte merak edilenler...

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen Ilgaz ve Ceylin, katili bulma yolunda birlikte hareket etmek zorunda kalacak ve bu durum ikisinin de hayatında geri dönüşsüz bir kırılma noktası yaratacaktır.

Bir cinayet vakasının buluşturduğu Savcı Ilgaz (Kaan Urgancıoğlu) ile Avukat Ceylin'in (Pınar Deniz) ters köşelerle dolu hikayesini ekranlara taşıyacak 'Yargı', 19 Eylül Pazar akşamı Kanal D'de başlıyor. Heyecanla beklenen dizinin yayınına günler kala ilk bölümünden ön izleme sahnesi seyirciyle buluştu. İdealist Savcı Ilgaz ile sınır tanımayan Avukat Ceylin'in tartışmasından kesitlerin seyirciyle buluştuğu sahne izleyenlere aynı zamanda zıt karakterlere sahip ikilinin çekişmeli ilişkisinden de ipuçları veriyor.

Yargı dizisinin senaryosu Sema Ergenekon tarafından yazılıyor. Uyarlama olduğuna dair bir bilgi ise bulunmuyor. Yargı dizisinin tamamen sıfırdan yazılmış, yeni bir dizi olduğu belirtiliyor.

Kaan Urgancıoğlu,

Pınar Deniz,

Hüseyin Avni Danyal,

Uğur Polat,

Mehmet Yılmaz Ak,

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Ali Seçkiner Alıcı,

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Yargı dizisinin çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi.

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Haber: Yargı dizisi uyarlama mı? Yargı dizisi hangi diziden uyarlama? Yargı dizisi konusu! - Haberler
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