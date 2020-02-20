Yaren-Der'den Hatay'da okul onardı
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Yaren-Der'den Hatay'da okul onardı

Hatay'ın Hassa ilçesindeki Güvenç İlkokulu, Yardım Gönülleri Derneği (Yaren-Der) tarafından onarıldı.

20.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 21:34
Yaren-Der'den Hatay'da okul onardı

'ın ilçesindeki Güvenç İlkokulu, Yardım Gönülleri Derneği (Yaren-Der) tarafından onarıldı.

Yaren-Der Başkanı İlker Karagöz, yaptığı açıklamada, Güvenç'teki ilkokulun fiziki şartlarının çok kötü durumda olduğunu söyledi.


Karagöz, okulun onarımının öğrencileri mutlu ettiğini vurgulayarak, "Tüm sınıflara bilgisayar uyumlu televizyon takıldı. Okula ses sistemi alındı ve güvenlik kamera sistemi takıldı. Öğretmenler odası düzeltildi ve klima takıldı. Son olarak açılış için gittiğimizde ise yavrularımıza sürpriz yaparak, her türlü kırtasiye ihtiyaçları içinde bulunan çantaları kendilerine hediye edildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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