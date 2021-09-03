Yardım Konvoyu Dualarla Afet Bölgesine Uğurlandı
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Yardım Konvoyu Dualarla Afet Bölgesine Uğurlandı

Yardım Konvoyu Dualarla Afet Bölgesine Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Manavgat Belenobası Mahallesinde meydana gelen yangınların ardından evi yanan ve ihtiyaçları tespit edilen aileler için Valiliğimizin başlattığı ve Sivil Toplum Platformu ve vatandaşlarımızın destekleriyle hazırlanan yardım konvoyu dualarla uğurlandı.

Manavgat Belenobası Mahallesinde meydana gelen yangınların ardından evi yanan ve ihtiyaçları tespit edilen aileler için Valiliğimizin başlattığı ve Sivil Toplum Platformu ve vatandaşlarımızın destekleriyle hazırlanan yardım konvoyu dualarla uğurlandı.

'Yangının Yaralarını Yine Beraberce Sarıyoruz' sloganıyla Valiliğimizin öncülüğünde halkımızın da yoğun desteği ve katılımları ile birlikte el birliğiyle toplanan kanepe, halı ve perdelerden oluşan yardımların ikinci etabı olan yardım konvoyu, Vali Yardımcısı İsmail Hakkı Çınarsoy, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de katılımlarıyla Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından Manavgat Belenobası Mahallesindeki ailelere ulaştırılmak üzere uğurlandı. Karaman Valiliği/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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