Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon: Aç karnımı doyuramıyorum bir de bağış mı yapacağım
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Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon: Aç karnımı doyuramıyorum bir de bağış mı yapacağım

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün akşam TV8 ekranlarında Erzurumspor için yardım gecesi düzenledi. Bağış yapacağını söyleyerek programı arayan Ali Akyüz isimli bir kişi "Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?" deyince Ilıcalı ne diyeceğini bilemedi. Bir başka vatandaşın da 350 TL bağış yapmak için aramasının altında başka sebepler olduğunu söyleyen Ilıcalı, "İnsanların bu akşamki motivasyonunu bozmasanız olur mu" diyerek tepki gösterdi.

Kendi kanalı TV8'de daha önce de farklı spor kulüpleri için yardım geceleri düzenleyen Acun Ilıcalı, bu sefer de Erzurumspor için harekete geçti. Dominik'ten canlı yayın yapan Ilıcalı, bağış yapacağını söyleyerek yayına bağlanan kişiler yüzünden zor anlar yaşadı.

"AÇ KARNIMI DOYURAMIYORUM BİR DE YARDIM MI EDECEĞİM"

Dün akşam yayınlanan programa bağlanan Ali Akyüz isimli bir kişi "Ben aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?" dedi. Acun Ilıcalı da o sözlere karşılık, "Siz aradınız, biz aramadık sizi" diyerek tepki gösterdi.

"SURVIVOR'A SEÇİLEMEDİK BARİ BAĞIŞ YAPALIM"

Cenk Yıldıray isimli vatandaş ise, "Yıllardır Survivor'a başvura yapıyoruz ama kabul olmuyor, biz de dedik ki Erzurumspor'umuza bir bağış yapalım, o kabul olsun" dedi. Acun Ilıcalı ise bu sözlere karşılık, "Erzurumspor'a yardım yapmak, Survivor'a katılmaktan daha kolay. Doğru yolu seçmişsiniz" dedi.

Yardım gecesi düzenleyen Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon: Aç karnımı doyuramıyorum bir de bağış mı yapacağım

ACUN ILICALI FENA PATLADI

Bunun üzerine sözlerine devam eden Cenk Yıldıray isimli vatandaş "350 lira bağış yapmak istiyoruz" deyince iyice gerilen Ilıcalı, "350 lira mı bu? 350 lira bağışlayacaksınız. Valla bağışın miktarı olmaz ama sizin niyette çok sevimli bir durum sezmedim ben. Yani sonuçta burada yardım gecesi. Önemli bir gece. Keşke o telefonu çevirirken biraz düşünseniz. İnsanların bu akşamki motivasyonunu bozmasanız olur mu öyle şeyler? İyi şeyler yapar mısınız hayatta böyle. Var mı iyilikleriniz? Mesela bu akşam bizim vaktimizi çalmayarak güzel bir iyilik yapabilirsiniz. Di mi? Sevaba girersiniz" ifadelerini kullandı.

Yardım gecesinde Acun Ilıcalı'yı şoke eden telefon: Aç karnımı doyuramıyorum bir de bağış mı yapacağım
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (4)
MAESTRO MAESTRO: ACUN HEP BOŞ İŞLER PEŞİNDESİN İNSANA TOPLUMA FAYDALI ZERRE BİR ŞEYİN YOK
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
OMER TURAN: acun ılıcalı milletin ahlakını bozdun senden para değil ahlaklı olmanı istiyorum.
Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
TUFAN CELİK: Bu ülkede odun alamadığı için çocuklarının eline ısınmaları için saç kurutma makinesini verip yan odada kendini asıp intihar eden anneler var .Sen top için yardım topla .Şimdi diyeceksiniz ki onlarada yardım ediyor .Hayır yardım edecek bu tip gereksiz yardım yerine daha fazla yardıma muhtaç insana ulaşacak .Erzurum spor 2 . lige düşse ne olur bişrşey mi eksilir . Ama bir mazlum ağlarsa kainat ağlar
Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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