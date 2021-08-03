YARDIM ETMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN ISIRDIĞI ÇOCUĞUN BACAĞINA 10 DİKİŞ ATILDI
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YARDIM ETMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN ISIRDIĞI ÇOCUĞUN BACAĞINA 10 DİKİŞ ATILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan köpek, yardımına gelen Ali Keleş'in (10), bacağını ısırdı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, otomobilin çarpmasıyla yaralanan köpek, yardımına gelen Ali Keleş'in (10), bacağını ısırdı. Yardım etmek istediği köpeğin ısırdığı küçük çocuğun bacağına 10 dikiş atıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Altınüzüm Mahallesinde meydana geldi. İslahiye yönüne gelen Yakup V. yönetimindeki 27 T 5503 plakalı ticari taksi, aniden yola çıkan köpeğe çarptı. Kazayı gören, küçük Ali yaralanan köpeğe yardım etmek istedi. Olay yerine gelen küçük çocuk, yardım etmek istediği köpeğin saldırısına uğradı. Bacağı ısırılan çocuk, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun bacağına acil serviste 10 dikiş atıldı.

Yaralanan köpeğin tedavi için barınağa götürüldüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

YARDIM ETMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN ISIRDIĞI ÇOCUĞUN BACAĞINA 10 DİKİŞ ATILDI
YARDIM ETMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN ISIRDIĞI ÇOCUĞUN BACAĞINA 10 DİKİŞ ATILDI
YARDIM ETMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN ISIRDIĞI ÇOCUĞUN BACAĞINA 10 DİKİŞ ATILDI
YARDIM ETMEK İSTEDİĞİ KÖPEĞİN ISIRDIĞI ÇOCUĞUN BACAĞINA 10 DİKİŞ ATILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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