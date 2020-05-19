Yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi Koronavirüs salgını henüz kontrol altına alınamamışken, dünya yeni bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Vuhan Viroloji uzmanlarından Shi Zhengli'nin yaptığı araştırmaya göre, yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi.

Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 323 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, 4 milyon 955 bine yakın insan salgına yakalandı. Henüz kontrol altına alınamayan koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, dünya yeni bir pandemi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün uzmanlarından Shi Zhengli'nin yarasaların organizmalarında yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadığı bildirildi.

Zhengli, koronavirüsün yarasalardan insanlara bulaştığı iddiaları üzerine araştırmalarına başladı.

Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı. Araştırmacılar, yakaladıkları yasaların tükürük, kan ve dışkılarından alınan yaklaşık 15 bin örneği analiz ederek bu verileri elde etti.