'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
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'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü

Yürüttüğü çalışmalar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da bilinen Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, "Vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz" dedi. Zhengli, koronavirüsün buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu söyledi.

26.05.2020 10:38 | Son Güncelleme: 26.05.2020 11:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığın başladığı Çin'den kritik bir uyarı geldi. Salgının yayıldığı iddialarının merkezindeki Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden Shi Zhengli, koronavirüs salgınının buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu öne sürdü.

Yaptığı çalışmalar nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da bilinen Zhengli, "Eğer insanlığı sıradaki bulaşıcı hastalık salgınından korumak istiyorsak, doğada vahşi hayvanların taşıdığı diğer bilinmeyen virüsleri tanımalı ve erken uyarı vermeliyiz" dedi.

"YENİ MUHTEMEL SALGINLAR YAŞANACAK"

CGTN kanalına röportaj veren Zhengli, "Eğer çalışmalar yürütmezsek yeni muhtemel salgınlar yaşanacak" ifadelerini kullandı.

'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü

VİRÜSÜN KAYNAĞINA DAİR İDDİALAR

Zhengli'nin çalıştığı Vuhan Viroloji Enstitüsü, salgının ortaya çıktığı ilk günden bu yana tartışmaların hedefinde. Geçtiğimiz haftalarda Daily Mail gazetesi, enstitünün fotoğraflarına yer vererek teorisyenlerin virüsün buradan çıktığını öne sürdüğünü yazdı.

Söz konusu haberde gizemli olarak adlandırılan merkezin 2002 yılında ortaya çıkan SARS krizinden sonra inşa edildiği belirtildi. Virüsün enstitüde üretilmese bile buradan yayıldığını iddia eden komplo teorisyenleri, incelemeler yapan çalışanlarla dışarı taşındığını savunuyor.

YAKLAŞIK 350 BİN İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Worldometers'ın verilerine göre dünya genelinde 5.5 milyon kişiye bulaşan koronavirüs nedeniyle 348 binden fazla insan hayatını kaybetti.

'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü

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Haber Yorumları (4)
ÇMER: Yemeseniz sorunyok
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DÜNYA VATANDAŞI: Dünyadaki tüm hastalıkların, virüslerin müsebbibi doğayı kar amacıyla sömüren kapitalist sistemdir. Bu yüzden bütün dünya halkları artık sosyalist bir ekonomi modelini gündemlerine almalıdırlar. Sorunlar ancak böyle çözülür.
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VATANSEVER: Benim yazmak istedigimi sen yazmissin. . . aynen
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500
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