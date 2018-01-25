Yaralıya "Şemsiyeli" Koruma

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Çarşamba'dan Samsun yönüne seyir halindeki Muhammed Acar yönetimindeki 55 ST 783 plakalı otomobil, Beylerbeyi mevkisinde refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan kuzeni İsa Acar yaralandı.

112 Acil servis ekiplerine haber veren çevredekiler, ekipler gelinceye kadar yaralılarla ilgilendi. Bir vatandaş, yerde yatan yaralı İsa Acar'ı yağmurdan korumak için şemsiye açtı.

Yaralılar, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.