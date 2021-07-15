YARALI SÜRÜCÜNÜN BAŞINDAN AYRILMADILAR
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YARALI SÜRÜCÜNÜN BAŞINDAN AYRILMADILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Serkan Şahin Egeli (25) yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, devrilen motosikletin sürücüsü Serkan Şahin Egeli (25) yaralandı. Kaza yerinde toplanan mahalledeki kadınlar, sağlık ekibi gelinceye kadar yaralı sürücünün başından ayrılmadı.

Kaza, gece saatlerinde Bağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Şahin Egeli yönetimindeki 67 EEB 236 plakalı motosiklet, iddiaya göre önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Egeli yaralandı. Kazayı gören mahalleli yerde yatan Egeli'nin yardımına koşarak ilk müdahalede bulundu. Kadınlar, sağlık ekibi gelene kadar Egeli'ye moral verip, başından ayrılmadı. Bir süre sonra gelen sağlık ekibi, Egeli'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALI SÜRÜCÜNÜN BAŞINDAN AYRILMADILAR
YARALI SÜRÜCÜNÜN BAŞINDAN AYRILMADILAR
YARALI SÜRÜCÜNÜN BAŞINDAN AYRILMADILAR
YARALI SÜRÜCÜNÜN BAŞINDAN AYRILMADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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