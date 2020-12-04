Yaralı köpekler sağlıklarına kavuştu

Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde tedavi gören 2 köpek sağlığına kavuştu.

Sahipsiz ya da bakıma muhtaç hayvanların gözetim altına alınarak hayatlarını doğal yaşam alanında daha rahat sürdürmeleri amacıyla kurulan Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi, örnek çalışmalara imza atıyor. İlçe belediyeleri tarafından getirilen yaralı ve yardıma muhtaç hayvanların tedavi ve bakımlarını yapan Büyükşehir Belediyesi, can dostlar için yaşanılabilir bir ortam oluşturuyor.

Geçen ay Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ne Atakum ve Salıpazarı ilçe belediyeleri tarafından getirilen yaralı 2 köpek, yapılan tedavilerinin ardından iyileşti. Gerekli tedavi ve bakımları yapılan can dostlar, bakım merkezinde yaşamlarını sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı