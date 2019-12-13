Yaralı kargaya evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza

13.12.2019 10:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:36

İSTANBUL 'da Sebahat Arkan, evinin bahçesinde birini yaralı halde bulduğu iki yavru kargayı evine alarak beslemeye çalıştı. Apartman yöneticilerinin yaşlı kadınını şikayet etmesi üzerine bin 294 lira para cezası kesildi.

İstanbul Fulya'daki evinde kızı ile birlikte yaşayan 79 yaşındaki Sebahat Arkan, evlerinin bahçesinde birini yaralı olarak bulduğu iki yavru kargayı evine aldı. Yaralı kargayı iyileştirmeye çalışan Arkan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetkililere de durumu haber verdi. Yetkililerin evi bulamaması nedeniyle 4 ay boyunca kargalara evinde bakan yaşlı kadını, apartman yöneticileri şikayet etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yetkililer ise kargaları teslim alarak Arkan'a, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan toplam bin 294 lira idari para cezası kesti. Yavru kargaların anneleri ise hala yaşlı kadının camından ayrılmıyor. Arkan, yavruların annelerinden uzağa götürülmesine tepkili.

4 AY YARALI KARGAYI EVİNDE BAKTI

Sabahat Arkan, "Bahçede oturuyordum. Oradan bir karga geldi düştü. Hemen koştum aldım. Baktım hayvan petrol kokuyor, yağ içinde. Aldım getirdim, baktım evde. Orman Bakanlığı'na müracaat ettim fakat bulamadılar adresi, kaldı. Bir müddet sonra yönetici toplantı yaparak hayvanları istemedi. Vallahi çok zor baktım. 4 ay kadar baktım. Hatta ben gelin alın diye yetkili kişileri çağırdım. Sonra doktorlara, arkadaşlara telefon açarak sordum. Nasıl yapılır tedavisi diye. Öyle baktım. Yönetici şikayet etmiş. Evde karga bakılıyormuş, burası hayvanat bahçesi değilmiş" ifadelerini kullandı.

"SAKAT HAYVANA BAKTIM DİYE BİN 294 LİRA PARA CEZASI KESTİLER"Arkan, "Yavruları vardı, onlara bakıyorlardı. Gelip oradan yemek yiyorlardı. Annelerini hala besliyorum. Bir kediye araba çarpsa, basıp gidiyorlar. Olmaz ki, bunlar da can. Geldiler, evinizde kuşlar var, kirpi varmış dediler, kirpi aradılar evde, şaşırdım kaldım. Alacağız kargayı dediler, aldılar. Madem orman Bakanlığı'na götüreceksiniz alın dedim. Yaban hayvanıymış, satılacakmış. Satılır mı hiç… Ben hayvanlara yardım ederim. Kağıtlarım elimde, bin 294 lira idari para cezası verilmiş. Neden? Sakat hayvanı baktım diye mi. Daha evvel söyledim, almaya geldiler ama bulamadılar. Sonra gittim bakayım ne oldu sağlık durumu diye. İçeri sokmadılar, istemediler. Biz burada uçuracağız dediler tamam dedim. Sonra iki üç gün sonra ceza geldi. Neden, ben neden ödeyeyim. Verdikleri kağıtta yazıyor zaten gönül rızasıyla yaralın hayvanları aldık diye" dedi.



Kaynak: DHA

- İstanbul