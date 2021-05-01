YARALI HALDE BULUNAN KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI
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YARALI HALDE BULUNAN KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde ağır yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı.

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde ağır yaralı halde bulunan karaca tedavi altına alındı. Başçiftlik Kızılcabayır mevkiinde yaralı karacayı görenler durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Niksar ilçesine götürülen yaralı karaca, hayvan ambulansı ile şehir merkezine getirilerek, Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı ile Veteriner Hekim Şeyma Şahin tarafından tedavi altına alındı. Karacanın tedavisini gerçekleştiren Seyit Sami Karyağdı, "Derin yaralar almış. Vahşi hayvan saldırısı olduğunu düşünüyoruz. Hekim arkadaşlarımız gerekli ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaşamını stabil halini aldıktan sonra Doğa Koruma Milli Parklar üzerinden doğal yaşam alanına bırakılmasını sağlamayı planlıyoruz. Hekim arkadaşlarımız elinden gelen her şeyi yapmaya başladılar" dedi.

YARALI HALDE BULUNAN KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI
YARALI HALDE BULUNAN KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI
YARALI HALDE BULUNAN KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI
YARALI HALDE BULUNAN KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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