Yaralı askerler helikopterle getirildi
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Yaralı askerler helikopterle getirildi

İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerler, askeri helikopterle Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

10.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:02
Yaralı askerler helikopterle getirildi

'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan askerler, askeri helikopterle 'ne getirildi.

Saldırıdan sonra bölgeye hareket eden helikopter yaralı 5 askeri Hatay'a getirdi. 'nin pistine inen helikopterdeki yaralı askerler ambulansa alınarak hastaneye getirildi. Yaralı askerlerin tedavisine başlandı.

(İsmet Biçen/İHA)

Kaynak: İHA

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: Yaralı askerler helikopterle getirildi
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