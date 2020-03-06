Yaralanan sığınmacılar tedavi altına alındı
Haberler » Güncel » Yaralanan sığınmacılar tedavi altına alındı - Haber

Yaralanan sığınmacılar tedavi altına alındı

Yunanistan güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.

06.03.2020 21:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 21:34
Yaralanan sığınmacılar tedavi altına alındı

güvenlik güçleri, tampon bölgede bekleyen sığınmacılara yoğun şekilde gaz bombası attı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgede bekleyişlerini sürdüren yüzlerce sığınmacı, aniden gelen gaz bombalarının etkisiyle panik halde dağıldı.

Yunanistan tarafından sığınmacılara tazyikli suyla da müdahale edildi.

Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sığınmacı, gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edildi.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Yaralanan sığınmacılar tedavi altına alındı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler