Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
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Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti

Hatay'da bir evin bahçesindeki köpeği bıçaklayarak yaralayan şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından geri dönüp köpeği yeniden bıçaklayarak öldürdü. Saldırgan, sosyal medya kullanıcısının "Neden yaptın?" sorusuna "Fazla merak başa bela getirir" şeklinde pişkin bir cevap verdi.

23.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:37

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, bir evin bahçesindeki 'Goldi' isimli köpeği bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınan ve serbest bırakılmasının ardından geri dönüp köpeği öldüren Sinan Aydoğan'ın pişkinliği "pes" dedirtti. Şahıs, bir sosyal medya kullanıcısının "Neden yaptın?" sorusuna "Fazla merak başa bela getirir" şeklinde cevap verdi.

Olay, ilçeye bağlı Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Randa ailesinin, evlerinin bahçesinde beslediği Golden Retriever cinsi köpekleri Goldi, 19 Temmuz'da saat 01.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Sinan Aydoğan tarafından bıçaklandı. Köpeğin inlemeleri üzerine dışarı çıkan Nejdet Randa, Goldi'yi yaralı halde bulurken saldırgan Sinan Aydoğan'ı yakadı. İkili arasında arbede çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, Aydoğan'ı gözaltına aldı.

SERBEST KALIR KALMAZ BİR DAHA BIÇAKLADI

Yoldan geçerken tesadüfen gördüğü Goldi'yi bıçakladığı belirlenen Aydoğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Aydoğan, serbest kalır kalmaz geri gelip, Goldi'yi 2'nci kez bıçakladı. Saldırgan bu kez kaçarken, aile sabah uyandıklarında köpeklerini kanlar içerisinde buldu. Hatay Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen Goldi, veteriner hekim tarafından alındığı ameliyatta, bıçak darbelerinin akciğere verdiği hasar nedeniyle hayatını kaybetti.

"FAZLA MERAK BAŞA BELA GETİRİR"

Goldi'nin bıçaklanarak öldürülmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu. Kullanıcılar, iki kez serbest kalan Aydoğan'ın tutuklanması için çağrıda bulunurken, bir kullanıcı ise, Aydoğan ile yaptığı konuşmayı paylaştı. Sosyal medya kullanıcısının verdiği tepkiye, "Ben bıçakladım, hayırdır?" cevabı veren Aydoğan'ın, 'neden yaptığı' sorulunca da "Fazla merak başa bela getirir, sana anlatana sor bence" cevabı tepkileri arttırdı.

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
YORUMCU?: Çocuğuna saldırmış olabilir?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÜLCAN: Böyle insanlar yaşamamalı
Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
AYLİN: lÜTFEN YETKİLİLERE SESLENİYORUM. BİR TANE EMSAL TEŞKİL EDECEK BİR CEZA VERİN. BÖYLE GİDERSE BUNUN ÖNÜNE GEÇİLEMİYCEK. İNSANLARIMIZ ÇOK CANİLEŞTİ.
Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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