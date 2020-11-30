Yaptığı işin parasını alamayınca intihara kalkıştı

Yalova'da bir usta, mantolama yaptığı binadan parasını alamayınca, 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna etmeyi başarıp intihardan vazgeçirdi.

İlginç olay,Çınarcık ilçesi Taşliman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mantolama yaptığı işten parasını alamayınca 28 yaşındaki Halil A., 4 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans geldi.

ÇATIDAN İNDİRİLDİ

Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiye ise herhangi bir intihar eylemine karşı hazırlık yaptı. Polis uzun uğraşlar sonucunda şahsı ikna etmeyi başardı. Çatıdan indirilen Halil A. emniyete götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı