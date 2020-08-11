Yaptığı bağlamaları dünyaya gönderiyor
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Yaptığı bağlamaları dünyaya gönderiyor

Yaptığı bağlamaları dünyaya gönderiyor Van'da üretilen bağlamalara birçok ülkeden talep Van'ın İpekyolu ilçesinde 26 yıldır bağlama imalatı yapan Mehmet Vural, dünyanın birçok ülkesine bağlama gönderiyor.

11.08.2020 10:20 | Son Güncelleme: 11.08.2020 10:34

Yaptığı bağlamaları dünyaya gönderiyor

Van'da üretilen bağlamalara birçok ülkeden talep

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde 26 yıldır bağlama imalatı yapan Mehmet Vural, dünyanın birçok ülkesine bağlama gönderiyor.

İpekyolu ilçesinde 14 yaşında çırak olarak bağlama imalatı işine giren Mehmet Vural (40), daha sonra ustasından ayrılarak kendisine ait bir atölye kurdu. Kurduğu atölyede hem bağlama imalatı yapan hem de bunun satışını yapan Vural, Türkiye'nin dört bir köşesine ve dünyanın birçok ülkesine bağlama gönderiyor. Özellikle korona virüs tedbirleri süresince zamanlarını evde geçiren vatandaşların müziğe ilgi göstermesiyle birlikte bağlama imalatında yoğun bir mesai yapan Vural, son günlerde taleplere yetişemiyor.

İHA muhabirine konuşan bağlama yapım ustası Mehmet Vural, Van'da müziğe olan ilginin fazla olduğunu belirtti. Van'da müziğin profesyonel olarak yapıldığını ifade eden Vural, "Van'da bağlama kültürü Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü açıldıktan sonra büyük rağbet gördü. Eskiden bu işler alaylı olarak yapılıyordu ama okullar açıldıktan sonra daha profesyonel yapılıyor. Bunun en büyük nedeni Vanlı müzik öğretmenlerimiz sayesindedir. Bölgede en çok müzikle ilgilenin yetiştiği il Van'dır" dedi.

"Bizi en çok yurtdışına gönderdiğimiz bağlamalar mutlu ediyor"

Ürettikleri bağlamaları şu ana kadar Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini, ancak bunun yanı sıra çok sayıda ülkeye bağlama gönderdiklerini ifade eden Vural, "Bizi en çok yurtdışına gönderdiğimiz bağlamalar mutlu ediyor. Şu ana kadar Kanada, Amerika, Sri Lanka'ya gönderdik. Özellikle Sri Lanka'ya gönderdiğimiz bağlamalar bizi çok sevindirdi. Salgından sonra yeni normalleşmeyle birlikte üretimini yaptığımız bağlamaları yine göndermeye devam ettik. En son ise Kanada ve Almanya'dan gelen talep üzerine bu ülkelere de bağlama gönderdik" diye konuştu.

"Evlerinde vakit geçirenler müziğe yöneldi"

Korona virüs tedbirleri dolayısıyla evlerinde vakit geçirenlerin müziğe büyük bir ilgi gösterdiğini söyleyen Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgınla birlikte müzik alanında çok güzel çalışmalar yapıldı. Bu süreçte özellikle Van'da güzel işler çıkarıldı. Salgın nedeniyle evlerinde vakit geçirenler müziğe yöneldi. Müzik ve yemek yapımına en çok ilgi duyulmuştu. Tabi müzik daha eğlenceli kısmıydı."

(YLM-MSA-Y)

Yaptığı bağlamaları dünyaya gönderiyor

Kaynak: İHA

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