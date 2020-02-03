Yapı Kredi Play Whitefest festivali başladı

03.02.2020 11:41 | Son Güncelleme: 03.02.2020 11:41







Yapı Kredi Play ana sponsorluğunda Toyota'nın katkılarıyla gerçekleşen Whitefest, önceki gün gerçekleşen muhteşem etkinlikler ve Sagopa Kajmer-Gazapizm konserleriyle başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen "Banabak After Ski Party" ile 2020'nin en büyük gençlik festivalinin açılışını yapan Rap'in yükselen yıldızı Gazapizm, sıfır derecenin altına düşen sıcaklığa aldırış etmeden etkinlik alanını dolduranları coşturdu. "Heyecanı Yok" şarkısındaki "Zıplıyor Herkes Kanguru Sanki" nakaratına vurgu yaparak gençleri kendisine eşlik etmeye ve zıplamaya davet etti. Performansı ile kendisini dinlemeye gelenlerin ayağını yerden kesen genç rapçi, finalde yaktığı meşale ile de bir anlamda festivalin açılışını yapmış oldu.



























