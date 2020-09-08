Yapı Kredi bomontiada, müzikal film serisine başlıyor
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Yapı Kredi bomontiada, müzikal film serisine başlıyor

Yapı Kredi bomontiada, "Açık Havada Sinema" serisine müzikal filmlerle devam ediyor.

Yapı Kredi bomontiada, müzikal film serisine başlıyor
08.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.09.2020 15:09

Yapı Kredi bomontiada, "Açık Havada Sinema" serisine müzikal filmlerle devam ediyor.

Dijital platform puhutv işbirliği ile gerçekleştirilecek etkinlik 2000'li yıllarda öne çıkan dört müzikal filmden oluşacak.

Seçki, her Perşembe sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde Avlu'da gösterilecek.

Müzikal film serisi kapsamında ilk olarak 10 Eylül'de Rami Malek'in ünlü müzisyen FreddieMercury'ye hayat verdiği Bohemian Rhapsody filmi gösterilecek.

Film, 1960'lı yılların sonunda Londra'da kurulan ve tüm zamanların en efsanevi gruplarından birine dönüşen Queen'in ve baş şarkıcı Freddie Mercury'nin ünlü performansına giden hikayesi anlatılıyor.

Yapı Kredi bomontiada Avlu'da sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde 70 seyirci kapasiteli gerçekleşecek açık hava sinemasına katılım ücretsiz olacak.

İzleyiciler, gösterim günlerinde saat 19.30 itibariyle alanın girişinde kendi ve bir misafiri adına isim yazdırabilecek. Kişi sayısı tamamlandığında alana daha fazla seyirci alınmayacak.

Kaynak: AA

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