Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak hayatını kaybetti
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Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak hayatını kaybetti

Yapay gölete düşen temizlik görevlisi boğularak hayatını kaybetti
08.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:51

GAZİANTEP'te, çalıştığı parkta temizlik yaparken dengesini kaybedip, yapay gölete düşen Orhan Dönmez (45), boğularak hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te, çalıştığı parkta temizlik yaparken dengesini kaybedip, yapay gölete düşen Orhan Dönmez (45), boğularak hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah Dülük Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Yaklaşık 4 yıldır pakta temizlik görevlisi olarak çalışan Orhan Dönmez, yapay göletin yanında çalıştığı sırada dengesini kaybederek, suya düştü. Bir süre sonra iş arkadaşları, aramaya başladıkları Dönmez'i gölette buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkartılan Dömez'in boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen temizlik görevlisinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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