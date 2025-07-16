Yaparsın Bilirim Sevil kimdir? Yaparsın Bilirim Sevil kaç yaşında, nereli?

Ece Erken ve Cem Özkök sunumuyla TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Yaparsın Bilirim'in yarışmacıları da merak ediliyor. Peki, Yaparsın Bilirim Sevil kaç yaşında, nereli? Yaparsın Bilirim Sevil kimdir?

YAPARSIN BİLİRİM SEVİL KİMDİR?

Yaparsın Bilirim yarışmacısı Sevil hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.

YAPARSIN BİLİRİM HAKKINDA

TV 8'de ekrana gelen Yaparım Bilirim'i Ece Erken ve Cem Özkök sunuyor. 8 yarışmacının temizlik ve yemek pişirme performansıyla rekabet ettiği yarışmada en iyi olan altın ödülü kazanıyor.

Yaparım Bilirim hafta içi her gün 13.00'de TV 8'de izleyici ile buluşuyor.