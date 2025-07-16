Yaparsın Bilirim Sevil kimdir? Yaparsın Bilirim Sevil kaç yaşında, nereli?

Yaparsın Bilirim Sevil kimdir? Yaparsın Bilirim Sevil kaç yaşında, nereli?
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TV8'in popüler programı Yaparsın Bilirim'in sunuculuğunu Ece Erken ve Cem Özkök yapıor.. Programın yarışmacılarından Sevil hakkında merak edilenler gündemde. Seviln'nın yaşı, nereli olduğu ve kim olduğu merak konusu oldu.

Ece Erken ve Cem Özkök sunumuyla TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluşan Yaparsın Bilirim'in yarışmacıları da merak ediliyor. Peki, Yaparsın Bilirim Sevil kaç yaşında, nereli? Yaparsın Bilirim Sevil kimdir?

YAPARSIN BİLİRİM SEVİL KİMDİR?

Yaparsın Bilirim yarışmacısı Sevil hakkında henüz detaylar paylaşılmadı.

YAPARSIN BİLİRİM HAKKINDA

TV 8'de ekrana gelen Yaparım Bilirim'i Ece Erken ve Cem Özkök sunuyor. 8 yarışmacının temizlik ve yemek pişirme performansıyla rekabet ettiği yarışmada en iyi olan altın ödülü kazanıyor.

Yaparım Bilirim hafta içi her gün 13.00'de TV 8'de izleyici ile buluşuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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