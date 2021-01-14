Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı?
Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı merak ediliyor. FOX TV'nin sevilen yarışması Yaparsın Aşkım, bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi! Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık sosyal medyada ve internette merak edildi. Bu bölümün konsepti çok farklı! Peki, İlker Ayrık Yaparsın Aşkım konusu ne? Yaparsın Aşkım ödülü ne? İlker'in Çiftliği ne demek?
İlker Ayrık, Yaparsın Aşkım yarışmasının farklı bir formatıyla bugün ekranlara geldi. Fox TV'nin eğlenceli yarışması Yaparsın Aşkım yeni bölümünde, İlker Ayrık, İlker'in Çiftliği'nde çiftçi çiftleri yarıştırdı.
YAPARSIN AŞKIM TRAKTÖRÜ KİM KAZANDI?
Bugün, FOX TV'de yeni bölümde İlker'in Çiftliği'nde Yaparsın Aşkım devam ediyor. Çiftçilerin yarıştırıldığı Yaparsın Aşkım programının ödülü traktör! Yaparsın Aşkım traktör ödülü çiftçi çiftlere derman olacak! Traktörü kazanan Huriye ve Süleyman çifti oldu.