Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı?

Yaparsın Aşkım traktörü kim kazandı merak ediliyor. FOX TV'nin sevilen yarışması Yaparsın Aşkım, bugün yeni bölümüyle ekranlara geldi! Yaparsın Aşkım sunucusu İlker Ayrık sosyal medyada ve internette merak edildi. Bu bölümün konsepti çok farklı! Peki, İlker Ayrık Yaparsın Aşkım konusu ne? Yaparsın Aşkım ödülü ne? İlker'in Çiftliği ne demek?