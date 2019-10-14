Yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre 'yanlış' yazılışı

14.10.2019 10:20

Yanlış kelimesi günlük yaşantıda sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yalnış nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı? TDK'ya göre yanlış kelimesinin doğru yazılışı haberimizde...

YANLIŞ NASIL YAZILIR? YANLIŞ MI, YALNIŞ MI?

TDK kurallarına göre ''yanlış'' kelimesinin doğru kullanımı bu şekildedir. Günlük hayatta kullanımında güçlük çekilen kelimeler arasında bulunan yanlış kelimesi konuşma dilinde ''yannış'' gibi doğru olmayan başka bir şekilde daha kullanılabiliyor. Ancak kelimenin doğru hali ''yanlış'' olacaktır.

yalnış , yannış - yanlış yazılışı

yanlış - doğru yazılışı

YANLIŞ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Sınavda heyecandan, bildiğim sorunun cevabını yanlış verdim.

Hayat bazen yanlışlarla güzel oluyor.