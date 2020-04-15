Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı
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Hakan Bilgin, Şevket Çoruh, Azerbaycan, Türkiye, Sinema, Magazin, Güncel

Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı

İki farklı kültürü bir araya getiren Yanlış Anlama filmi başrollerinde, Şevket Çoruh, Hakan Bilgin, Bahadırefe gibi isimler bulunuyor. Miras durumu nedeniyle Azerbaycan yollarına düşen aile, karşılaştıkları durumlarla nasıl baş edecek? Yönetenliğini Ulaş Cihan Şimşek'in yürüttüğü komedi filmi Yanlış Anlama nerede çekiliyor?

15.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:16
Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı

Yanlış Anlama filmi, Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı olarak çekildi. 27 Ekim 2017 tarihinde cizyona giren filmin senaryosunu Ayberk Çınar kaleme aldı. Bir amaç uğruna bir araya gelen aileler anlaşmakta zorluk çeker. Anlaşmazlıktan doğan komedi unsurları ise ekran karşısındakilere kahkaha tufanı yaşatacak cinsten. Yanlış Anlama oyuncuları ve konusu haberimizde.

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YANLIŞ ANLAMA OYUNCULARI

Kendilerine düşen mira için Azerbaycan yolunu tutan Türk bir aile ile Azeri bir başka ailenin komedi dolu hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda bulunan isimler:

Hakan Bilgin

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Bahadır Efe

Duygu Karaca

Pelin Sönmez

Pervin Abiyeva

Islam Mehreliyev

Ferda Xudaverdiyev

Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama filmi fragmanı

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU

Türkiye'de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan'dan kalan miras için Bakü'ye gider. Azeri ve Türk aile, 10 gün boyunca birlikte yaşamak ve mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri de birlikte yapmak zorundadırlar. Türk oyuncular ve Azerbaycan'ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev'in de yer aldığı macera başlar. Gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz. İstanbul'un tarihi semtlerinde başlayıp, Azerbaycan'ın benzersiz şehri Bakü sokaklarına uzanan bu macerada, komedi dolu sahneler izleyeni gülmekten kırıp geçirecek.

Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama filmi fragmanı
Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı
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