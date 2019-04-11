Yankesicilik Anı Güvenlik Kamerasında

Gaziantep'te bir noterde vatandaşın cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İncilipınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir noterde vatandaşın cep telefonunu yan kesicilik yoluyla alan şüpheliyi yakalamak içi çalışma başlattı.

Noterdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin C.Y. olduğunu belirledi.

Adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen C.Y'nin daha önce yağma, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama ve yankesicilikten çok sayıda kaydının bulunduğu anlaşıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntüde şüphelinin, noterde işlem yapan bir vatandaşın yanına yaklaşması ve cep telefonunu yan kesicilik yöntemiyle alma anı yer alıyor.

Kaynak: AA