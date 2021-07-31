Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele devam ediyor

Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son tabloya göre pek çok ilde 91 yangın kontrol altına alınırken; Antalya, Mersin, Muğla ve Uşak'taki alevlerin söndürülme çalışmaları sürüyor.