Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele devam ediyor
Ülkemizin pek çok il ve ilçesinde çıkan yangınlarla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin paylaştığı son tabloya göre pek çok ilde 91 yangın kontrol altına alınırken; Antalya, Mersin, Muğla ve Uşak'taki alevlerin söndürülme çalışmaları sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.Antalya, Mersin, Muğla ve Uşak'ta toplam 10 yangın devam ederken pek çok ilde ise alevler kontrol altına alındı.
4 İLDE TOPLAM 10 YANGIN DEVAM EDİYOR
Antalya'nın Manavgat, Akseki ve Gazipaşa bölgelerinde çıkan 12 yangın kontrol altına alınırken 3 yangının devam ettiği öğrenildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan 7 yangın kontrol altına alınırken 2 tanesi hala devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Bodrum ve Mislas bölgelerinde 7 yangın ortaya çıktı. 3 tanesi kontrol altına alınırken, 4 yangınla olan mücadele devam ediyor.
Uşak'ın merkeze bağlı bölgesinde 1 adet yangının sürdüğü bildirildi.
"ORMANIN KAHRAMANLARININ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR"
Pakdemirli, Twitter'dan tabloyu şu açıklama ile paylaştı:
"Zaman zaman 40-50 derecelere çıkan hava sıcaklığına, düşük neme ve 50-60 kilometreden daha hızlı esen rüzgâra rağmen ormanın kahramanlarının yangınlarla mücadelesi canla başla sürüyor."