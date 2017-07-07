Yangından Kaçan İnek Tezek Yığınına Saplandı

İzmit ilçesine bağlı Durhasan köyünde çıkan yangından kaçan inek samanlığın önünde bulunan tezek yığınına saplandı.



İzmit'in Durhasan köyünde meydana gelen yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı. Henüz nedeni belli olmayan yangında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Köylülerin şaşkınlıkla ve korku dolu gözlerle takip ettiği olayda itfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucunda yangını söndürdü. Korku dolu anlar yaşanan yangında Orhan Ç'ye ait iki katlı evin tamamı yanarken, evin yanında bulunan samanlık kullanılmaz hale geldi.



Can kaybının olmadığı yangında ilginç bir olay yaşandı. Evin etrafında otlanmakta olan inek yangının gerçekleşmesi ile birlikte büyük bir korku yaşayarak samanlığın önündeki tezek yığınına saplandı. Olay yerindeki itfaiye ekipleri yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte tezek yığınına saplanan ineği kurtarma çalışması da yaptı. İnek itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, iki katlı evin telef olduğu yangında ölen ya da yaralanan olmadı. - KOCAELİ