Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi'nden destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi'nden destek

Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi'nden destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın afetinin etkili olduğu Bayır Mahallesi'nde, sokak hayvanları için çalışıyor.

Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın afetinin etkili olduğu Bayır Mahallesi'nde, sokak hayvanları için çalışıyor.

Tüm kadrolarıyla yangın afetinin yaşandığı bölgelerde çalışan Alanya Belediyesi, yangından etkilenen sokak ve doğa hayvanlarına da yardım ediyor. Yangın afetinin çok etkilediği Bayır Mahallesi'nde yangının sona ermesinin ardından çalışma başlatan ekipler, doğal popülasyonun korunması için hayvanlar için beslenme alanları oluşturuyor.

"Hayvanların beslenme, bakım ve sağlık kontrolleri yapılıyor"

Bayır Mahallesi'nin ulaşım yolları boyunca hayvanlar için beslenme alanları oluşturduklarını belirten Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, "Ekiplerimiz yol boyunca gördükleri ve erişebildikleri sokak hayvanların bakımını, beslenmesini ve sağlık kontrollerini gerçekleştiriyorlar. Sürekli olarak da bu denetimler gerçekleşecek" dedi.

"Sokak hayvanlarına birlikte sahip çıkacağız"

Yangından etkilenen hayvanların beslenmesini ve bakımını Alanya Belediyesi'nin yanı sıra bölgede yaşayan vatandaşların da üstlendiğini belirten Müdür Kanlı, "Bayır Mahallesi'nde yangından kurtulmuş olan sokak hayvanlarına mahalle halkı da sahip çıkıyor. 10 kedi ve 5 köpeğin bakımını üstlenen aileler var. Hep birlikte onların da yaralarını saracağız" diye konuştu. - ANTALYA

Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi'nden destek
Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi'nden destek
Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi'nden destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Tuğba Özay Yusuf Güney Deniz Akkaya
Spor Metin Oktay Burak Yılmaz Hakan Reçber Oğulcan Çağlayan Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangından etkilenen sokak hayvanlarına Alanya Belediyesi'nden destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 15:08:14. #1.16#

title