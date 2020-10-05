Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi

05.10.2020 19:15 | Son Güncelleme: 05.10.2020 19:19
Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5'inci katında 2 gün önce çıkan yangında yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5'inci katında 2 gün önce çıkan yangında yaşamını yitiren 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay'ın cenazesi bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uluoymak Mahallesi 52. Sokak'taki bir apartmanın 5'inci katındaki Bayram Günay'a ait dairede geçen 3 Ekim'de saat 19.30 sularında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Gediz, Eskigediz, Yenikent ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında, evde annesi Şermin Günay ile birlikte olan 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay'a güçlükle ulaşılabildi. Anne Şermin Günay sağ olarak kurtarılırken, oğlu Yakup Sabri Günay'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Ayrıca, binadan yatalak bir hasta yara almadan kurtarılırken, apartmanda yaşayanların hepsi tahliye edildi. Minik Yakup Sabri Günay'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 2 sağlık personeli de ayakta tedavi edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Çocukluğunun ilk yıllarında hayattan ayrılan Yakup Sabri Günay'ın bugün öğlen Gediz Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazesi Akkaya köyüne götürüldü. Akkaya köyünde öğle namazından sonra cenaze töreni düzenlendi. Törende Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından dua edildi. Baba Bayram Günay oğlu Yakup'un tabutuna sarılarak gözyaşı dökerken, anne Şermin Günay ise sinir krizi geçirdi. Yakup'un minik bedeni, sosyal mesafeye uyularak öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Akkaya köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.


Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi
Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi
Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi
Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet ALTINTAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Süleyman Soylu Abdulhekin Ayhan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Ali Sürmeli Halil Sezai Hatice Çarpar
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Ali Palabıyık Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yangında ölen küçük Yakup toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 19:24:36. #1.15#
title