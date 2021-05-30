Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı

Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel

KONYA'nın Ereğli ilçesinde park içindeki büfede çıkan yangında 2 yavru köpek ile 1 kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde park içindeki büfede çıkan yangında 2 yavru köpek ile 1 kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Yangın, sabah saatlerinde  Şehit Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu Parkı'ndaki Ercan Aydın'a ait büfede belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken içerideki 2 yavru köpek ve 1 kedi kurtarıldı. Dumandan etkilendikleri belirlenen kedi ve yavru köpekler, büfe sahibine teslim edildi. ? 

   


Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı
Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca

Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Prens Harry Burak Sergen Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangında mahsur kalan yavru köpekler ile kediyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 12:55:13. #1.13#

title