Yangında mahsur kalan kedi itfaiye erinin kalp masajı ile hayata döndü
Batman'da, bir evde çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedi, itfaiye eri tarafından uygulanan kalp masajı ile hayata döndü.
Kent merkezindeki Şafak Mahallesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın 3'üncü katında oturan Ulutaş ailesi, alışverişte oldukları sırada evlerinde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.
EKİPLER KEDİ İÇİN SEFERBER OLDU
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yangını büyümeden söndüren itfaiye ekipleri, evde mahsur kalan bir kedi için de seferber oldu.
KEDİ KALP MESAJI İLE HAYATA DÖNDÜ
İtfaiye eri Nezir Uğurlu, yangın çıkan evde dumandan etkilenen kediyi, uyguladığı kalp masajıyla hayata döndürdü. Kedi, daha sonra Ulutaş ailesine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat Yiğiz