Yangında küle dönen evdeki iki Kur'an-ı Kerim'e hiçbir şey olmadı

14.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:41

Kastamonun'nun Devrekani ilçesinde geçtiğimiz günlerde çıkan yangında bir ev yanındaki ahır ve samanlıkla birlikte komple yanarken evdeki Kur'an-ı Kerimler ise yanmadı.

EV, AHIR, SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde ikamet eden Hamdi ve Taliha Emiroğlu çiftine ait iki katlı evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış, yangında 1 ev, 1 ahır ve 1 samanlık tamamen yanarak küle dönmüştü.

KUR'AN-I KERİMLER ZARAR GÖRMEDİ

Yangın sonrasında enkaz kaldırma çalışması başlatıldı. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında ekipler, yanmamış halde iki adet Kur'an-ı Kerim buldu. Bulunan Kur'an-ı Kerimlerin yangında zarar görmediği tespit edildi.

"YÜCE ALLAH HER ŞEYE MUKTEDİR"

Bu durumu Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, sosyal medya hesabından paylaştı. Altıkulaç paylaşımında, "İlçemizde Salı günü çıkan büyük yangında, yangın çıkan ve tamamen yanan evin içerisinden yangın yeri temizleme çalışmaları esnasında her şeyin yanmasına rağmen 2 adet Kuran'ı Kerim'e hiçbir şey olmadığına şahit olduk. Yüce Allah her şeye muktedir" dedi.

Kaynak: İHA