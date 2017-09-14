Yangında 30 Ton Buğday, 2 Kamyon Saman Kül Oldu

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında 30 ton buğday ile 2 kamyon saman kül oldu.



Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Arifegazili Köyü'nde yaşayan S.Ö.'ye (47) ait ve bitişik vaziyette bulunan tandırlık, sarmanlık, ekin deposu ve ağılında elektrik kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Tandırlık, sarmanlık, ekin deposu ve ağılının kullanılmaz hale geldiği yangında yaklaşık 30 ton buğday ile 2 kamyon saman kül oldu.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM