Yangına müdahalede kalp krizi geçiren itfaiyeci yaşamını yitirdi ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde, yangına müdahale sırasında kalp krizi geçiren itfaiye eri Serkan Yumrukaş (43), yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde, yangına müdahale sırasında kalp krizi geçiren itfaiye eri Serkan Yumrukaş (43), yaşamını yitirdi.

Yangın, akşam saatlerinde Devrek ilçesi Çaydeğirmeni Beldesinde Murat Çarşambalı'ya ait saman deposunda bilinmeyen nedenle meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm depoyu sararken, yangına Çaydeğirmeni, Devrek ve Çaycuma Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak söndürdü. Yangına müdahalede bulunan Devrek Belediyesi'nde görevli itfaiye eri Serkan Yumrukaş, rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Serkan Yumrukaş, hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Yumrukaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA