Yangın topu nedir? Yangın topunun etkisi nedir? Yangın topu nasıl çalışır? Yangın topu nerelerde kullanılır?
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Yangın topu nedir? Yangın topunun etkisi nedir? Yangın topu nasıl çalışır? Yangın topu nerelerde kullanılır?

Yangın topu nedir? Yangın topunun etkisi nedir? Yangın topu nasıl çalışır? Yangın topu nerelerde kullanılır?
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Ülkemizde çıkan yangınlara pek çok çözüm üretilmektedir. Bunlardan biri de yangın topu olarak gündeme gelmekte. Bu kapsamda Yangın topu nedir? sorusunun yanıtı merak edildi. Yangın topu nedir? Yangın topu nerelerde kullanılır? Yangın topunun etkisi nedir?

Yangın topu nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

YANGIN TOPU NEDİR?

Yangın topu küçük yangınlara hızlı müdahale edebilmek için geliştirilmiş basınçsız bir strafor kaptır. Yangın Söndürme Topu Taşınabilir ve yangın içinde bulunursa, yangın alevinin değmesiyle otomatik patlayarak yangına müdahale eder.

Yangınlara karşı etkili bir kullanım olarak sunulan yangın topu, alevle temas ettiği zaman 3 ile 5 saniye arasında patlar. Açık alanda tek başına, yaklaşık 3 metre küplük alanda çıkabilecek yangınları söndürebilir.

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Yangın topu nedir? Yangın topunun etkisi nedir? Yangın topu nasıl çalışır? Yangın topu nerelerde kullanılır? - Haberler
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