Yangın sönmesi için okunacak dua nedir? Yangın sönmesi için hangi tekbir getirilir? Tekbir Arapça ve Türkçe meali!
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Yangın sönmesi için okunacak dua nedir? Yangın sönmesi için hangi tekbir getirilir? Tekbir Arapça ve Türkçe meali!

Yangın sönmesi için okunacak dua nedir? Yangın sönmesi için hangi tekbir getirilir? Tekbir Arapça ve Türkçe meali!
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Türkiye, günlerdir 35 ilde pek çok farklı noktada başlayan yangınlarla mücadele ediyor. Bakan Pakdemirli yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 132 yangından 125'i kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise yangın sönmesi için okunacak dua var mı merak etti. Yangın için okunacak dualar nelerdir? Yangın sönmesi için getirilecek tekbir Arapça'sı!

Ülkemizdeki yangınlar için çok üzüntülüyüz. Yangınlarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatandaşlar yangın söndürülmesi için okunacak dua var mı araştırıyor. Cübbeli Ahmet Hoca geçtiğimiz günlerde Twitter hesabında yangın ile ilgili paylaşım yapmıştı. Hadîs-i Şerîf'te: "Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür" buyuruluyor. Peki, yangın için tekbir nasıl getirilir? Tekbir nasıl okunur? Tekbir okunuşu nedir?

YANGIN SÖNMESİ İÇİN OKUNACAK DUA HANGİSİDİR?

Hadîs-i Şerîf'te: "Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür" buyuruluyor.

Hadis-i Şerif Kaynak : (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)

Cübbeli Ahmet Hoca 29 Temmuz günü Twitter hesabından yangın ile ilgili bir hadisi şerif paylaşmıştı. Buna göre Hadis-i Şerifte "Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür" buyurulmaktadır.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın paylaşımları şu şekilde:

- Hadîs-i Şerîf'te: "Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür" buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)

- Yangını görenler veya sosyal medyada izleyen herkes "Allâh-u Ekber" diye tekbir getirmeye devam etsinler. Kafirlerin planı Allâh'ın kudretini geçemez.

- Allâh-u Teâlâ, söndürmeye çalışan tüm görevlilerimize yardım etsin, onları zarar görmekten muhafaza etsin. Bu paylaşımı herkese duyuralım, herkes bulunduğu yerde tekbir getirmeye devam etsin.

TEKBİR NASIL GETİRİLİR?

Teşrik Tekbirinin türkçe okunuşu : "Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi`l-Hamd"

Teşrik tekbiri Arapça yazılışı şu şekilde:

Yangın sönmesi için okunacak dua nedir? Yangın sönmesi için hangi tekbir getirilir? Tekbir Arapça ve Türkçe meali!
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