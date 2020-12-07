Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

07.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:42

Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Bursa'nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü.

Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesinde Mobilya Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir iş yerinde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çalışanlar ise kendileri dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangını gören esnaf ise sokağa dökülerek meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Sanayi Sitesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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