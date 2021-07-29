Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü

Malatya'da boş arazide çıkan yangın kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'da boş arazide çıkan yangın kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi. Boş arazide çıkan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı