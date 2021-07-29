Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü

Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da boş arazide çıkan yangın kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Malatya'da boş arazide çıkan yangın kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi, Yeşiltepe mahallesinde meydana geldi. Boş arazide çıkan yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. - MALATYA

Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü
Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Son dakika haber! Silifke'deki yangın yerleşim yerlerine ulaştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Telefon tartışmasında kan döküldü! Cani koca, eşini bıçaklayarak öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fazıl Küçük İlham Aliyev Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan İrem Derici Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Ali Koç Aytaç Kara Hakan Reçber Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yangın, kayısı bahçesine sıçramadan söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 16:51:44. #1.14#

title