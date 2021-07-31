Yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye 4 ülke yardım elini uzattı
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Yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye 4 ülke yardım elini uzattı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Politika

Manavgat'ta orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkeleri de açıkladı. 4 ülke sayan Erdoğan, "Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'dan son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır" dedi.

Türkiye'yi günlerdir esir alan orman yangınları halen devam ederken farklı ülkelerden de yardım teklifleri de geliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BÖLGEYİ İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan yangın ile ilgili bilgi almak üzere bölgeye gitti. Uçakla havadan inceleme yapan Erdoğan, yangından zarar gören bölgelere giderek durumu olay yerinde de inceledi.

4 ÜLKEDEN GELEN YARDIMLARLA UÇAK SAYISI ARTTI

Türkiye'ye yardım elini uzatan ülkeleri açıklayan Erdoğan, "Orman teşkilatımızdan 21 binden fazla personel sahadadır. Uçak konusundaki sıkıntıların ana sebebi THK'nın filosunu yenileyememiş olmasıdır. Ukrayna, Rusya ve Azerbaycan'dan son anda İran'dan gelen uçaklarla sayımız artmıştır. Yangınların hızla tespiti ve büyümeden söndürülmesi konusunda bize büyük avantaj sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN DUA ET"

Öte yandan yangınlarla ilgili diğer ülkelerden sosyal medyada dayanışma ve geçmiş olsun mesajları paylaşıldı. Twitter'da #PrayForTurkey (Türkiye için dua et) etiketi, yarım milyon ileti ile en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Servet Uzun
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